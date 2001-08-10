В Южно-Сахалинске ограничат газоснабжение потребителям без договора на техобслуживание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» ограничили поставку природного газа в домовладение по улице Набережной, собственник которого не перезаключил договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Для этого работники компании перекрыли газовый шаровой кран на газопровод-вводе, установили пломбу и составили акт об отключении абонента от сети газораспределения, рассказали ТИА "Острова" в ООО "Газпром газораспределение Южно-Сахалинск".

Мероприятия проведены в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми работы по техническому обслуживанию газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации. В Сахалинской области такой организацией является ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск». Пользователи природного газа неоднократно проинформированы о необходимости перезаключения договора о техническом обслуживании с ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск».

На сегодняшний день ряд жителей газифицированного фонда жилья по-прежнему не перезаключил договоры, что является основанием для приостановления подачи газа. Повторное подключение газоиспользующего оборудования является платной услугой.

Список адресов, по которым необходимо срочно перезаключить договоры о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, опубликован на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

Проконсультироваться по вопросам газификации можно по телефонам Единого центра предоставления услуг (ЕЦПУ): 8 (4242)494232, 8-800-200-77-88.