В Сахалинской области поздравили учителей с наступающим профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области чествуют представителей педагогического сообщества. В ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Южно-Сахалинске в историческом парке «Россия – моя история», председатель правительства островного региона Алексей Белик поздравил учителей с профессиональным праздником, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Власти Сахалина и Курил уделяют огромное внимание развитию сферы образования. За последних пять лет в регионе введены в строй 19 школ и пристроек к ним, а также девять детских садов. Открыты 82 центра «Точка роста», шесть детских технопарков «Кванториум» и два центра «IT-куб». В образовательную программу включен курс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

- Ваш праздник – особенный. День учителя важен не только для профессионального сообщества. Он вызывает теплые чувства в душах множества людей, которые понимают, что своими достижениями обязаны педагогам. Вы, педагоги, создаете будущее Сахалинской области, всей России. Это огромная ответственность. Благодаря вашим усилиям островные школьники из года в год показывают все более высокие результаты на экзаменах. Улучшают свои стартовые позиции, получают возможность реализовать таланты и способности в профессии и творчестве. Каждый ученик, добившийся успеха, - это ваш вклад в развитие островного региона, в укрепление могущества России, - сказал Алексей Белик.

Председатель правительства области вручил награды группе педагогов. Почетное звание «Заслуженный работник образования Сахалинской области» присвоено преподавателю Детской школы искусств им. Лядова города Углегорска Татьяне Савельевой, учителю школы № 8 города Южно-Сахалинска Татьяне Середе, преподавателю Сахалинского промышленно-экономического техникума Юрию Сохатюку. Благодарностью губернатора поощрен директор регионального ресурсного центра дополнительного образования «Кванториум» Александр Панекин.