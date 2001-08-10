Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2024
Сейчас 13:48
95,03|104,87|66,91
В Южно-Сахалинске ограничат газоснабжение потребителям без договора на техобслуживание
10:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинце приглашают принять участие в конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности

Сахалинце приглашают принять участие в конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает граждан старшего возраста (50+) принять участие в X Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс «Спасибо Интернету – 2024» проводится при поддержке Социального фонда России и ПАО «Ростелеком», а также при участии Координационного центра по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения.

В Конкурсе заявлены следующие номинации:

- Мои интернет-достижения»;

- «Моя общественная интернет-инициатива»;

- «Я - интернет-звезда»;

- «Семейная интернет-история»;

- Спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

Для участия необходимо подать заявку на сайте "Азбука интернета", приложив свою конкурсную работу и две фотографии.

Прием заявок завершится 24 октября. Результаты Конкурса будут объявлены в декабре 2024 года.

Дополнительную информацию и консультативную поддержку можно получить в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-45.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?