"Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Единая Россия» вместе с правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, сообщил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.
«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», - отметил Владимир Якушев.
Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.
Увеличится финансирование социальной политики – к 2027 году расходы вырастут до 7,2 триллиона рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.
Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.
В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями президента.
Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.
Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.
Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.
6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.
«В числе приоритетов реализация национальных проектов. «Единая Россия» представила по каждому из них свои предложения», - заключил Владимир Якушев.
«В соответствии с поручением президента Владимира Путина федеральное правительство в работе над бюджетом аккумулировало большую часть средств на предстоящие социальные расходы. Это индексация выплат и пособий населению, обеспечение школьников младших классов горячим питанием, капитальный ремонт и дооснащение медицинских учреждений. Как и в предыдущие два года, значительное внимание уделено поддержке ветеранов СВО, их реабилитации и адаптации. Сахалинская областная дума на днях приступит к работе над бюджетом островного региона, и мы руководствуемся аналогичными принципами: социальная ориентация расходной программы, защита интересов населения, повышение качества жизни на Сахалине и Курилах. Фракция «Единой России» в региональном парламенте с особым вниманием проработает те статьи расходов бюджета, которые отвечают основам Народной программы — ведь это нужды наших избирателей, их болевые точки и проблемы, которые мы должны решить», - отметил депутат Сахалинской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной думе Алексей Плотников.
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