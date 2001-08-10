Школьники Александровска-Сахалинского побывали на экскурсии в пожарной части

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском прошло важное мероприятие, направленное на воспитание подрастающего поколения. В центре внимания оказались ученики начальной школы МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных. Для них, сотрудниками МЧС России, была организована экскурсия в 46 пожарную часть, где они смогли познакомиться с буднями пожарных, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Александровск-Сахалинского района Анна Грибоедова сделала это мероприятие еще более значимым, проведя открытый урок на тему «Гражданская оборона». Урок был очень интересным и познавательным. Дети с большим вниманием слушали рассказы о создании и развитии гражданской обороны, о её значении в жизни общества. Видеоролики, показанные в ходе урока, помогли лучше понять и запомнить информацию.

Кроме того, каждый юный участник получил памятку, которая станет для него настоящим пособием на долгие годы. Эти памятки помогут детям в будущем вспомнить пройденный материал и применить полученные знания на практике.