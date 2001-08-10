Тихоокеанское
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3 Октября 2024
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16:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В областном центре стартовал конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"

В областном центре стартовал конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице начался прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2024 года. Конкурс проводится по номинациям «Социальный партнер», «Общественное признание», «Мастер добрых дел», «Дебют», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В качестве заявителя могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители или добровольцы (волонтеры). Рассказать о благих делах могут получатели помощи, также представители третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении благотворительной и (или) добровольческой (волонтерской) деятельности и заинтересованные в ее популяризации.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. С 11 по 20 ноября на сайте администрации пройдет интерактивное голосование за участников.

Напомним, целью конкурса является содействие созданию благоприятных условий для развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории областного центра.

Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса доступна для ознакомления на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

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