Молодёжный трек на Дальневосточном форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подвели итоги работы второго дня молодёжного трека, который впервые открылся в рамках форума «Нефть и Газ Сахалина». Для участников провели день карьеры. Состоялась ярмарка вакансий, где ребята могли напрямую узнать о имеющихся вакансиях от ведущих компаний региона в нефтегазовой отрасли.

- У наших участников была возможность познакомиться с предприятиями региона, пообщаться с работодателями, обменяться резюме и уже договориться о собеседованиях. Вакансий представлено много. Это и специалисты бурения, водители, инженеры, технологи, химики. Также сегодня для ребят провели карьерные консультации, где специалисты «Центра карьеры региона» дали обратную связь, - отметила и.о. генерального директора агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлёва.

Светлана Штень, HR-специалист одной из компаний региона, сообщила, что их организация ищет сотрудников, в основном на рабочие специальности. У них не только достойная зарплата, но и хороший социальный пакет.

- С каждым годом потребность в рабочих специальностях растёт. Мы ищем техников-ремонтников, механиков, жестянщиков, пескоструйщиков. Мы постоянно обновляем наш перечень вакансий и находимся в поиске этих специалистов.

Для участников молодёжного трека заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля провел лекцию, на которой рассказал о важности развития надпрофессиональных компетенций, а также об ожиданиях работодателей от молодых специалистов.

- Наша лекция превратилась в полноценный диалог. Вместе с ребятами мы обсудили профессиональные компетенции, которые получаем в образовательных учреждениях, — это те базовые знания, которые открывают дверь в профессию. Но есть еще и надпрофессиональные компетенции – те навыки, которые позволяют двигаться по карьерной лестнице. Сегодня в российских в компаниях ждут быстрообучаемых специалистов, которые готовы к саморазвитию и следованию правилам и процедурам. Гибкие и адаптирующиеся сотрудники могут быстро реагировать на новые технологии и меняющиеся рыночные условия. Поэтому мы попробовали посмотреть глазами работодателя на то, какие сейчас студенты, и что им необходимо усовершенствовать, чтобы быть успешными в жизни.

Также на Дальневосточном форуме «Нефть и Газ Сахалина» состоялась научно-практическая конференция для учеников 4-6 классов. Совместно с компанией «Сахалинская Энергия» и министерством образования Сахалинской области подготовлен «Детский маршрут». Более 700 учеников принимают участие в мероприятиях, которые организовали для них ведущие компании региона и партнёры.

Таисия Гончарова учится в Лицее №1 города Южно-Сахалинска. Школьница представила проект о влиянии нефти на живые организмы: почву, воду и воздух. Она абсолютно не переживала и уверена, что её работа будет высоко оценена экспертами.

- Сегодня мне понравился дух единства. Я не чувствовала конкуренции. Мне понравилось принимать участие в конференции. Я познакомилась с новыми людьми, узнала новую теоретическую базу, которую презентовали мои коллеги. Впереди мне предстоит определиться с выбором профессии. Несмотря на то, что мой проект не связан с информационными технологиями, скорее всего, я буду поступать именно в этом направлении. А вообще я считаю, что нужно выбирать профессию по душе. Именно то, что нравится, а не потому что есть высокооплачиваемая специальность.

Молодёжный трек завершит свою работу 4 октября. Впереди участников ждёт несколько сессий, где они обсудят роль науки и образования в формировании устойчивого развития региона, встретятся с лидерами отрасли и поговорят о будущем российского экспорта.

Напомним, молодёжный трек проходит по поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Его участники прибыли из Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской, Нижегородской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Татарстан, Тюменской, Новосибирской областей, Ставропольского и Приморского краёв, Удмуртской Республики. Также здесь собрались выпускники Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События. Они прошли отбор и получили возможность попасть в кадровый резерв региона. Некоторые из них уже получили предложения от работодателей.