Работу по газификации Южно-Сахалинска высоко оценили на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе сессии дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» заместитель руководителя проектного офиса проекта «Чистый воздух» Михаил Щербаков отметил, что сегодня областной центр успешно реализует комплекс мероприятий в сфере газификации и как участник проекта является одним из лидеров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Об опыте муниципалитета участникам форума рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша, заострив внимание на газификации частого сектора и СНТ, переводе на голубое топливо автотранспорта, коммунальной техники и котельных промышленных предприятий. Это основные направления работы по улучшению экологической обстановки.

Всего на сегодняшний день к системе газоснабжения подключено 11 982 домов, в том числе 6032 дома частного сектора. За девять месяцев текущего года на голубое топливо перешло 445 домовладений.

Газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Мероприятия реализуются при активной поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Как отметил Алексей Римша, для горожан, которые подключают дома к голубому топливу, действуют беспрецедентные меры поддержки. Заявители могут воспользоваться компенсационными выплатами на выполнение монтажных работ на территории своего участка. Для отдельных категорий предусмотрены дополнительные меры поддержки по приобретению внутридомового газового оборудования. Ключевой момент, отметил вице-мэр, - активная включённость в этот процесс администрации Южно-Сахалинска.

- Оказываем содействие в подготовке необходимой документации, индивидуально работаем с каждым жителем. Действует механизм трехстороннего договора, который позволяет максимально упростить процедуру, – подчеркнул Алексей Римша.

Добавим, особое внимание уделяется переводу общественного транспорта на голубое топливо. Сегодня из 235 автобусов большого и среднего класса 177 работают на газомоторном топливе. До конца года планируется увеличить количество экологичного транспорта до 200. Кроме того, часть коммунальной техники также работает на газу.

В работе сессии «Экологическая и энергетическая трансформация городов. Чистый воздух для чистого будущего» также приняли участие доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Рыкалина, директор института фундаментальных и прикладных исследований Санкт-Петербургского государственного экономического университета Ирина Головцова, руководитель проекта департамента устойчивого развития АЦ ТЭК Илья Нагайцев, главный специалист по экологической безопасности ООО «Сахалинская Энергия» Геннадий Савченко, первый заместитель министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Нелли Завалкова и другие эксперты.

Добавим, 28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» в эти дни проходит в областном центре. За свою историю он стал ключевой площадкой для взаимодействия и обмена опытом ведущих предприятий нефтегазового комплекса, федеральных и региональных властей, представителей научного сообщества.