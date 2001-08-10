В Сахалинской области завершается капитальный ремонт систем теплоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области практически полностью завершили капитальный ремонт сетей теплоснабжения из плана на 2024 год. Строители выполнили 99% от общего объема работ. В настоящее время все многоквартирные дома готовы принять теплоноситель, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Всего в этом году подрядным организациям предстояло привести в порядок сети теплоснабжения на 85 объектах. По состоянию на 29 сентября, в эксплуатацию сдали более 60 конструктивов: опрессовка прошла успешно, замечаний нет. Капитальный ремонт в оставшихся домах близится к завершению, остаются лишь последние доработки.

- Капитальный ремонт системы теплоснабжения подходит к завершению. Все дома, в которых в этом году обновляли сети, готовы принять теплоноситель. Окончательная приемка будет осуществляться по завершению всех работ с учетом предоставления доступа к жилым помещениям и другим сопутствующим мероприятиям, - отметила заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.

В отдельных районах тепло уже запущено. Например, в самом северном округе – Охинском – отопление подключили 21-22 сентября.

Кроме того, работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, включая водоснабжение, водоотведение и газоснабжение, выполнены в среднем на 84%.

Обновление инженерных сетей, в том числе системы теплоснабжения, стоит в приоритете в рамках региональной программы капремонта. В этом году на эти виды работ выделили свыше 1,5 млрд рублей.