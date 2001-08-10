В Сахалинской области завершается капитальный ремонт систем теплоснабжения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области практически полностью завершили капитальный ремонт сетей теплоснабжения из плана на 2024 год. Строители выполнили 99% от общего объема работ. В настоящее время все многоквартирные дома готовы принять теплоноситель, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Всего в этом году подрядным организациям предстояло привести в порядок сети теплоснабжения на 85 объектах. По состоянию на 29 сентября, в эксплуатацию сдали более 60 конструктивов: опрессовка прошла успешно, замечаний нет. Капитальный ремонт в оставшихся домах близится к завершению, остаются лишь последние доработки.
- Капитальный ремонт системы теплоснабжения подходит к завершению. Все дома, в которых в этом году обновляли сети, готовы принять теплоноситель. Окончательная приемка будет осуществляться по завершению всех работ с учетом предоставления доступа к жилым помещениям и другим сопутствующим мероприятиям, - отметила заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.
В отдельных районах тепло уже запущено. Например, в самом северном округе – Охинском – отопление подключили 21-22 сентября.
Кроме того, работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, включая водоснабжение, водоотведение и газоснабжение, выполнены в среднем на 84%.
Обновление инженерных сетей, в том числе системы теплоснабжения, стоит в приоритете в рамках региональной программы капремонта. В этом году на эти виды работ выделили свыше 1,5 млрд рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 Сегодня Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
09:00 Сегодня Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
10:29 Сегодня Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах продажи овощей и зелени с приусадебных участков
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
17:41 26 Сентября Более 400 ступенек приведут жителей и гостей Сахалина к останцу "Лягушка"
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
- 16:46 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал 3-й этап благоустройства набережной реки Рогатки
- 12:02 Вчера На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 1 Октября Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?