ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ. В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.
Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике ВТБ, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами. Именно поэтому с мая 2024 года ВТБ перешел на выплату кешбэка рублями по дебетовой и кредитной картам – теперь клиенты с картами стандартного пакета услуг получают в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем раньше при выплате бонусами.
«Сейчас самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка у клиентов ВТБ – супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%). Мы увеличили инвестиции в программу лояльности практически в 2 раза, и ее обновление с переходом от бонусов к рублям сыграло важную роль в увеличении числа розничных клиентов и росте транзакционной активности. Мы заметили, что каждый месяц все больше клиентов пользуются картами ВТБ для ежедневных трат, выбирают категории для начисления кешбэка в рублях и совершают покупки по выбранным категориям», – отметил начальник управления "Программы лояльности" ВТБ Роман Синенко.
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