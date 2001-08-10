Военнослужащие на Сахалине учились оказывать первую медицинскую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе на учебном полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проведены занятия с военнослужащими по оказанию первой медицинской помощи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специальном манекене-тренажере в полный человеческий рост мотострелки отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи.

Обучающиеся могут тренироваться останавливать кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов и бандажей.

Военнослужащие также моделировали различные сценарии оказания помощи при боевых ранениях, обучались применять медицинские средства, а также транспортировать раненых с помощью тактических носилок и других доступных методов.

Занятия по медицинской подготовке с военнослужащими армейского корпуса ВВО проводятся ежедневно, так как медицинская подготовка является одной из важных военных (учебных) дисциплин.