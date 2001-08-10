12:21, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске на время скорректируют движение на улице Горнолыжной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Изменения в организации дорожного движения связаны с проведением агрофестиваля «Свое Родное Островное», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, с 9:00 до 24:00 5 октября на участке ул. Горького - ул. Горнолыжная - ул. Священномученика Илариона Троицкого - ул. Горького будет введено одностороннее движение с севера на юг.
Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.
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