Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске
12:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на время скорректируют движение на улице Горнолыжной

В Южно-Сахалинске на время скорректируют движение на улице Горнолыжной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменения в организации дорожного движения связаны с проведением агрофестиваля «Свое Родное Островное», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 9:00 до 24:00 5 октября на участке ул. Горького - ул. Горнолыжная - ул. Священномученика Илариона Троицкого - ул. Горького будет введено одностороннее движение с севера на юг.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

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