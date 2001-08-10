Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске
10:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До вечера 4 октября продлены работы севернее дома №57 ул. Поповича. сквозной проезд закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В субботу, 5 октября, в течение дня сквозной проезд будет закрыт по ул. Есенина, в районе дома №15А.

Ограничения связаны с ремонтными работами Сахалинской коммунальной компании. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

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