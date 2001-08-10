Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах продажи овощей и зелени с приусадебных участков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Площадки размещены в центре города, планировочных районах и селах. Всего предусмотрено 12 площадок на 80 мест (3 в Южно-Сахалинске, 9 в планировочных районах и селах). Ещё 130 мест для садоводов-огородников размещены на ярмарочных площадках областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полный список адресов опубликован на официальном сайте департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в разделах «Ярмарки» и «Места для садоводов и рыбаков-любителей».