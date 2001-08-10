Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске
09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету

Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую кету, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 10.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (у ТЦ «Янтарь»).

Цена - 115 руб/кг.

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