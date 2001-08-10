Тихоокеанское
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3 Октября 2024
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17:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет неделя приемов граждан по защите прав трудящихся

В Южно-Сахалинске пройдет неделя приемов граждан по защите прав трудящихся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся пройдет с 07 по 11 октября 2024 года на базе Региональной общественной приемной партии "Единая Россия".

В приемах примут участие депутаты всех уровней от партии "Единая Россия" региональные органы исполнительной власти, представители профильных ведомств, юристов, координаторов партийных проектов «Моя карьера с Единой Россией», «Предпринимательство».

Приемы пройдут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки Партии "Единая Россия"), телефон для справок: +7(4242)500-090.

С графиком приемов можно ознакомиться по ссылке.

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