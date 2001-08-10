Правительство Сахалинской области и Русал договорились о компенсации углеродного следа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области и Русал договорились о компенсации углеродного следа форума «Нефть и газ Сахалина» Компания передаст часть углеродных единиц, полученных в результате реализации своих климатических проектов. Расчет углеродного следа форума проведут специалисты Сахалинского климатического центра, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экологии.
Углеродные единицы (УЕ) - верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной тонне углекислого газа. Компания может зачесть УЕ в счет собственного углеродного следа или передать их другим заинтересованным сторонам.
«Традиция делать большие форумы углеродно-нейтральными - это важное и нужное напоминание обществу о пути, которым нужно пройти всей российской экономике к углеродной нейтральности. РУСАЛ - один из лидеров российского углеродного рынка и компенсация углеродного следа Сахалинского форума - отличная возможность подтвердить это», заявил Вячеслав Аленьков, заместитель Председателя Правительства Сахалинской области.
В 2021 году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.
«Мы продолжаем двигаться в фарватере концепции устойчивого развития. «Зеленая повестка» для РУСАЛа – это не просто слова, это конкретные проекты в области охраны природы и изменения климата, которые проходят независимую экспертизу и верификацию. Мы рады, что имеем возможность компенсировать углеродный след форума, который проходит в регионе, где был дан старт российскому углеродному рынку», – сказала Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.
РУСАЛ реализует как природные, так и технологические климатические проекты. Так, в российском реестре углеродных единиц компания зарегистрировала четыре климатических проекта: по охране лесов от пожаров в Красноярском крае, по повышению энергоэффективности Красногорской ТЭЦ Уральского алюминиевого завода, в том числе, при производстве теплоэнергии и при подготовке сырой воды, а также по повышению энергоэффективности оборудования Богословского алюминиевого завода.
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