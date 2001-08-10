В Южно-Сахалинске стартовал 3-й этап благоустройства набережной реки Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца этого года на объекте инфраструктуры планируется смонтировать велопешеходный мост, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уже сейчас многие горожане заметили, что на набережной спустили воду. Это необходимо для проведения работ в русле реки. В ближайшее время строители приступят к монтажу опор моста.

- До конца года планируем сдать в эксплуатацию велопешеходный мост. Он соединит северный и южный берега, чтобы создать единое пространство для отдыха. Весной приступим к дальнейшему благоустройству, которое включает укладку брусчатки, установку бордюров, озеленение, монтаж систем освещения и другие виды работ, - рассказал представитель компании-подрядчика Денис Ким.

Завершить третий этап работ планируется ко Дню города в сентябре 2025 года.

Напомним, масштабная реконструкция набережной реки Рогатки началась два года назад. Ранее в рамках двух этапов по благоустройству уже были проведены значительные инженерные мероприятия: создан амфитеатр, установлены малые архитектурные формы, обустроены пешеходные зоны и лестничный спуск к воде, выполнен ремонт моста.

Четвертый этап благоустройства набережной предполагает обустройство береговых зон от переулка Партизанского до улицы Физкультурной. Здесь появится пешеходная зона с арт-объектами.

Набережная реки Рогатки — одна из главных точек притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска. Ее кардинальное преображение стало возможно благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Реализация проекта находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина.