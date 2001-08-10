Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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15:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска и Санаторного приглашают на выездную торговлю

Жителей Синегорска и Санаторного приглашают на выездную торговлю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 3 октября, с 10.00 до 13.00 жители Синегорска могут приобрести овощи, молочную продукцию, сыр, масло, рыбную продукцию и мед. Торговля будет по адресу: ул. Коммунистическая, 42, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 13.30 до 15.00 сезонные овощи и молочную продукцию могут приобрести жители с. Санаторное. Торговля будет вестись около магазина «Продукты».

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