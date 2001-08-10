Жителей Синегорска и Санаторного приглашают на выездную торговлю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 3 октября, с 10.00 до 13.00 жители Синегорска могут приобрести овощи, молочную продукцию, сыр, масло, рыбную продукцию и мед. Торговля будет по адресу: ул. Коммунистическая, 42, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 13.30 до 15.00 сезонные овощи и молочную продукцию могут приобрести жители с. Санаторное. Торговля будет вестись около магазина «Продукты».