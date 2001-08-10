Интерес российских туристов к путешествиям на Сахалин вырос почти в полтора раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития РФ проанализировали длинные поездки россиян этим летом в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Количество путешествий длительностью 5-14 дней увеличилось на 16% за год. Больше всего у туристов вырос интерес к Сахалину - практически в полтора раза.

По данным МТС Travel, минувшим летом российские путешественники совершили на 42% больше поездок на Сахалин, чем в 2023 году. Также заметно выросло количество поездок в Якутию (+28%) и Камчатский край (+25%). Сахалин и Камчатка уже давно зарекомендовали себя как новые точки притяжения для любителей приключенческого туризма. А увеличившееся количество поездок в Якутию связано в том числе с событийным туризмом — этим летом в регионе проходили Международные спортивные игры «Дети Азии».

Самым популярным регионом Дальнего Востока летом у путешественников стал Приморский край — туда совершено 29% всех длительных поездок округа. На втором месте после Приморья в числе востребованных летних направлений оказался Камчатский край, привлекающий туристов своей уникальной природой. Его доля составила 14%. На третьем разместилась Бурятия с долей 12% — интерес к региону также обусловлен множеством природных достопримечательностей, среди которых главной точкой притяжения является озеро Байкал.

«Мы видим рост интереса туристов к дальневосточным регионам и в ответ на растущий спрос развиваем инфраструктуру, создаем качественный номерной фонд и точки притяжения. Например, в рамках нацпроекта по туризму по программе льготного кредитования в ДФО строится 21 крупный отель на 4,6 тыс. номеров. Такие проекты появятся в том числе в Бурятии, Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской области и на Камчатке. Кроме того, на Камчатке поддержку получил проект по строительству горнолыжного комплекса парк «Три вулкана». Объем субсидируемого кредитного портфеля перечисленных проектов составляет 78 млрд рублей. Еще одно важное направление — строительство модульных гостиниц. Регионам округа на строительство модулей за два года направили почти 750 млн рублей. Наибольший объем поддержки получили Бурятия и Якутия», — сообщил замдиректора департамента развития туризма Минэкономразвития России Константин Городилин.

Чаще всего из других регионов России в ДФО приезжали жители Москвы и Московской области — их доля от всех поездок составила 30%. Также в ТОП регионов с наибольшим количеством поездок на Дальний Восток вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область (по 9%), Красноярский и Краснодарский края (по 5% поездок).

По сравнению с прошлым годом в регионы ДФО этим летом чаще стали ездить жители Удмуртии — прирост поездок год к году составил 39%. Также в ТОП регионов, где за год вырос интерес к поездкам на Дальний Восток, вошли Ростовская область (+30% поездок), Ставропольский край (+29%), Самарская область (+28%) и Татарстан (+27%).

Методика

Исследование проведено на базе геоаналитики МТС. Проанализированы поездки от 5 до 14 ночей, сделанные с июня по август 2023 и 2024 годов в 11 субъектов ДФО жителями из других регионов РФ.

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