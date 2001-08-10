Организаторы конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отбор заявок от авторов короткометражных фильмов до 8 минут о путешествиях по Дальнему Востоку продолжается. Сегодня на конкурс уже поступило 207 фильмов, из них 52 фильма о путешествиях по островному региону, в том числе от 43 сахалинцев и курильчан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить свой фильм на сайт организаторов. Работы принимают до 30 декабря.

Напомним, конкурс проходит по 3 номинациям: пешее, водное и зимнее путешествие. Главный приз за лучшее видео составляет 3 млн рублей. За победу в номинации – 1 млн руб., за второе место – 300 тыс. руб., за третье – 100 тыс. руб.