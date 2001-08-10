Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2024
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Сахалинские чир-спортсменки определили сильнейших в "двойках"
12:02, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника

На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), подписавшие первые контракты на Сахалине, осваивают тактику захвата опорных пунктов и блиндажей условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие в составе штурмовых групп на полигоне «Троицкий» под руководством опытных офицеров армейского корпуса отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.

Бойцы оттачивают до автоматизма все возможные варианты действий и ситуаций, которые могут произойти в реальном бою.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой инструкторы применяют средства имитации и холостые патроны.

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