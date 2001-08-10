Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день от жителей островного региона, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, поступило 1527 заявок на предоставление 8,3 тысяч тонн твердого топлива. Из них выполнено 995 заявок – это 5,2 тысяч тонн угля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В текущем году жители островного региона, проживающие в домах без централизованного отопления, вновь получили возможность закупать уголь фракцией 50-300 мм. Инициатива по закупке качественного кускового угля была успешно реализована в прошлом году и продолжает действовать благодаря сотрудничеству с угледобывающими компаниями.

– Кроме того, для жителей домов с печным отоплением сделано все возможное, чтобы доставка угля осуществлялась своевременно. В день в среднем по области поступает по 30-50 заявок. По данным прошлого года пик заявок приходился на октябрь и ноябрь. В год в среднем обрабатывается свыше 9 тысяч заявок на поставку угля. За прошлый год за весь отопительный сезон населению было отгружено свыше 42 тысяч тонн угля. Если обращаться заблаговременно, не дожидаясь наступления холодов и не создавая очереди на доставку, заявки будут отрабатываться оперативно, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Заказать уголь можно несколькими способами:

- по телефону через горячую линию по вопросам ЖКХ. Заявки операторы принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, требуемый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные заявителя, передадут заявку на поставку угля поставщику и оставят ее на контроле до доставки твердого топлива заявителю. Заявитель имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.

- оставив заявку напрямую поставщику.

- Уже второй год заказываю уголь, оставляя заявку по телефону горячей линии. Проблем не возникает. Уголь привозят вовремя, хорошего качества. Но я и звоню всегда заранее, как только появляется информация о начале поставок угля, – рассказал житель Невельска Игорь Татарников.

Стоит отметить, что в Сахалинской области второй год действует новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Центра социальной поддержки» или министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты «МИР» любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.