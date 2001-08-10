Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодняшний день от жителей островного региона, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, поступило 1527 заявок на предоставление 8,3 тысяч тонн твердого топлива. Из них выполнено 995 заявок – это 5,2 тысяч тонн угля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В текущем году жители островного региона, проживающие в домах без централизованного отопления, вновь получили возможность закупать уголь фракцией 50-300 мм. Инициатива по закупке качественного кускового угля была успешно реализована в прошлом году и продолжает действовать благодаря сотрудничеству с угледобывающими компаниями.
– Кроме того, для жителей домов с печным отоплением сделано все возможное, чтобы доставка угля осуществлялась своевременно. В день в среднем по области поступает по 30-50 заявок. По данным прошлого года пик заявок приходился на октябрь и ноябрь. В год в среднем обрабатывается свыше 9 тысяч заявок на поставку угля. За прошлый год за весь отопительный сезон населению было отгружено свыше 42 тысяч тонн угля. Если обращаться заблаговременно, не дожидаясь наступления холодов и не создавая очереди на доставку, заявки будут отрабатываться оперативно, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Заказать уголь можно несколькими способами:
- по телефону через горячую линию по вопросам ЖКХ. Заявки операторы принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, требуемый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные заявителя, передадут заявку на поставку угля поставщику и оставят ее на контроле до доставки твердого топлива заявителю. Заявитель имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.
- оставив заявку напрямую поставщику.
- Уже второй год заказываю уголь, оставляя заявку по телефону горячей линии. Проблем не возникает. Уголь привозят вовремя, хорошего качества. Но я и звоню всегда заранее, как только появляется информация о начале поставок угля, – рассказал житель Невельска Игорь Татарников.
Стоит отметить, что в Сахалинской области второй год действует новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.
Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Центра социальной поддержки» или министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты «МИР» любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
09:32 Сегодня Сахалинцы смогут оформить предзаказ на Xiaomi 14T в МТС
10:18 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки определили сильнейших в "двойках"
10:06 Сегодня В Поронайске в 13-й раз прошел межмуниципальный конкурс "Островитянка"
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
17:41 26 Сентября Более 400 ступенек приведут жителей и гостей Сахалина к останцу "Лягушка"
14:22 25 Сентября В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 Вчера Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
- 15:51 30 Сентября Команда из Корсакова победила на сахалинской спартакиаде инвалидов
- 11:46 30 Сентября Спартакиада "Здоровый муниципалитет" собрала команды из 10 районов Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?