Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2024
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10:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц

Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день от жителей островного региона, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, поступило 1527 заявок на предоставление 8,3 тысяч тонн твердого топлива. Из них выполнено 995 заявок – это 5,2 тысяч тонн угля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В текущем году жители островного региона, проживающие в домах без централизованного отопления, вновь получили возможность закупать уголь фракцией 50-300 мм. Инициатива по закупке качественного кускового угля была успешно реализована в прошлом году и продолжает действовать благодаря сотрудничеству с угледобывающими компаниями.

– Кроме того, для жителей домов с печным отоплением сделано все возможное, чтобы доставка угля осуществлялась своевременно. В день в среднем по области поступает по 30-50 заявок. По данным прошлого года пик заявок приходился на октябрь и ноябрь. В год в среднем обрабатывается свыше 9 тысяч заявок на поставку угля. За прошлый год за весь отопительный сезон населению было отгружено свыше 42 тысяч тонн угля. Если обращаться заблаговременно, не дожидаясь наступления холодов и не создавая очереди на доставку, заявки будут отрабатываться оперативно, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Заказать уголь можно несколькими способами:

- по телефону через горячую линию по вопросам ЖКХ. Заявки операторы принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, требуемый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные заявителя, передадут заявку на поставку угля поставщику и оставят ее на контроле до доставки твердого топлива заявителю. Заявитель имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.

- оставив заявку напрямую поставщику.

- Уже второй год заказываю уголь, оставляя заявку по телефону горячей линии. Проблем не возникает. Уголь привозят вовремя, хорошего качества. Но я и звоню всегда заранее, как только появляется информация о начале поставок угля, – рассказал житель Невельска Игорь Татарников.

Стоит отметить, что в Сахалинской области второй год действует новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Центра социальной поддержки» или министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты «МИР» любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.

 

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