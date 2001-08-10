В Поронайске в 13-й раз прошел межмуниципальный конкурс "Островитянка"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске в 13-й раз прошел межмуниципальный конкурс "Островитянка", который проводится местным отделением "Союза женщин России". Победительницей стала Анна Гуряшина из Макарова. Главной темой конкурса стал "Год семьи".
Спикер регионального парламента Елена Касьянова, председатели постоянных комитетов Наталья Захарчук и Александр Болотников стали почетными гостями конкурса.
Для участия в конкурсе прибыли десять многодетных мам из Долинска, Холмска, Южно-Сахалинска, Макарова, Охи, Шахтерска Углегорского района, села Молодежное Тымовского района, Поронайска и села Восток этого района.
- Очень символично, что в Год Семьи наш конкурс – про многодетные семьи, а это значит, что он не только про успех, карьеру и увлечения наших участниц, а прежде всего, про человека и его счастье. Про семью, - поздравила участников Елена Касьянова.
Жюри под председательством Александра Болотникова было нелегко сделать выбор: Евгения Черкасова (село Молодежное) воспитывает семерых детей, Евгения Ильченко (Поронайск) – шестерых, у Олеси Вдовиной (село Восток) и Наталии Павловской (Холмск) – по пятеро. Матери четырех детей Надежда Зыкова (Поронайск) и Анна Гуряшина (Макаров). По трое детей у Анастасии Старцевой (Шахтерск), Сен Ен Сун (Долинск), Екатерины Саламаткиной (Южно-Сахалинск) и Юлии Тарасовой (Оха). И многие из этих многодетных женщин совмещают материнство с работой.
Победительнице Анне Гуряшиной досталась поездка в Москву, которая традиционно финансируется мэром Поронайского района.
Подробнее на сайте сахалинской думы.
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