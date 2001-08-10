Сахалинцы смогут оформить предзаказ на Xiaomi 14T в МТС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС объявляет о старте предзаказов новой серии флагманских смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. При оформлении предзаказа до 2 октября первые покупатели получат специальные подарки: скидку 3000 рублей и умные часы Xiaomi Watch S3.
Xiaomi 14T Pro будет доступен в трех цветах: титановый серый, титановый синий и титановый черный, а Xiaomi 14T - в четырех: титановый серый, титановый синий, титановый черный и лимонно-зеленый. Лимонно-зеленая версия изготовлена из биоматериала PU с четырехслойной структурой (также на 50% состоящей из биоматериалов, включая лимонное волокно) и 100% переработанного PET. Продажи смартфонов стартуют с 3 октября.
Стоимость новинок в МТС:
Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 256 ГБ — 74 990 рублей;
Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 512 ГБ — 79 990 рублей;
Xiaomi 14T Pro 12 ГБ + 1 ТБ — 89 990 рублей;
Xiaomi 14T 256 ГБ + 8 ГБ — 52 990 рублей;
Xiaomi 14T 512 ГБ + 16 ГБ — 59 990 рублей;
На смартфоны действует рассрочка 0-0-12.
«Xiaomi – самый популярный бренд смартфонов на российском рынке. Он лидирует как в нашей мобильной сети по числу смартфонов среди абонентов МТС, так и по продажам на рынке. Каждый год производитель активно расширяет модельный ряд во всех сегментах. Например, весной этого года уже на старте предзаказов Xiaomi 14 стал одним из самых востребованных смартфонов в нашей розничной сети. Уверены, что уже на этапе предзаказов мы увидим ажиотажный спрос на Xiaomi 14T и 14T Pro», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
О серии Xiaomi 14T
Xiaomi 14T и 14T Pro разработаны для любителей фотографии. Смартфоны Xiaomi 14T сочетают мощные процессоры MediaTek и AMOLED-дисплей, делая акцент на ночную съемку и функции искусственного интеллекта.
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