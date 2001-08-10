Сахалинские спасатели провели учебно-тренировочные сборы по спелеологической подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение четырёх дней спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области провели сборы по спелеологической подготовке в Смирныховском районе на горе Вайда. Эти сборы были направлены на совершенствование навыков профессионального мастерства спасателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
Выбор места для проведения сборов был не случайным. Гора Вайда предоставляет оптимальные условия для подготовки спасателей благодаря наличию нескольких крупных пещер. Одна из них — пещера Каскадная — является второй по глубине на Дальнем Востоке. Её глубина составляет 123 метра.
Полость пещеры заложена по системе крутонаклонных и вертикальных трещин и представляет собой ряд колодцев, заканчивающихся глыбовыми пробками и соединённых между собой небольшими отверстиями. Дно последнего колодца также является глыбовой пробкой. Пещера начинается узкой щелью, расположенной у основания внушительного скального гребня.
Перед началом тренировок спасатели островного чрезвычайного ведомства прошли необходимый инструктаж по технике безопасности, проверили все необходимое оборудование и снаряжение, после чего приступили к практической части. В шахте "Каскадная" отрабатывали приемы транспортировки носилок с пострадавшим, также с помощью полиспаста спасатели вытянули условного пострадавшего через «шкуродер» в страховочной системе.
Эти учебно-тренировочные сборы позволили спасателям улучшить свои навыки работы в сложных горных условиях и подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Они также получили возможность обменяться опытом и знаниями, что способствует повышению эффективности работы всего отряда.
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