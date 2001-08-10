Сахалинцы смогут бесплатно пройти обучение в Школе аналитиков данных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС.
Программа длится 10 месяцев и проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября и выполнить тестовое задание. Программа начнется 7 ноября 2024 года.
Школа аналитиков данных доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИТ-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.
Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.
«Информационные технологии развиваются стремительно, объем данных растет, поэтому специалисты по анализу Big Data становятся востребованными в любых отраслях. В Школе аналитиков данных можно получить актуальные знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в этой области. Курс уже показал свою эффективность - по итогам прошлых потоков несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС», — рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
09:32 Сегодня Сахалинцы смогут оформить предзаказ на Xiaomi 14T в МТС
10:18 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки определили сильнейших в "двойках"
10:06 Сегодня В Поронайске в 13-й раз прошел межмуниципальный конкурс "Островитянка"
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
17:41 26 Сентября Более 400 ступенек приведут жителей и гостей Сахалина к останцу "Лягушка"
14:22 25 Сентября В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 12:02 Сегодня На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 Вчера Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
- 15:51 30 Сентября Команда из Корсакова победила на сахалинской спартакиаде инвалидов
- 11:46 30 Сентября Спартакиада "Здоровый муниципалитет" собрала команды из 10 районов Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?