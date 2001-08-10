Сахалинцы смогут бесплатно пройти обучение в Школе аналитиков данных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС.

Программа длится 10 месяцев и проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября и выполнить тестовое задание. Программа начнется 7 ноября 2024 года.

Школа аналитиков данных доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИТ-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«Информационные технологии развиваются стремительно, объем данных растет, поэтому специалисты по анализу Big Data становятся востребованными в любых отраслях. В Школе аналитиков данных можно получить актуальные знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в этой области. Курс уже показал свою эффективность - по итогам прошлых потоков несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС», — рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.