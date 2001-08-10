Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2024
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Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на совещание по вопросам новогоднего оформления
16:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на совещание по вопросам новогоднего оформления

Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на совещание по вопросам новогоднего оформления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочее совещание по теме «Праздничное оформление объектов потребительского рынка в преддверии новогодних праздников» пройдет в пятницу, 4 октября в 14.15 по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Записаться на семинар можно по телефону 300-737 (2).

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