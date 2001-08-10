Жителей Южно-Сахалинска приглашают на День призывника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военно-патриотическое мероприятие состоится 18 октября в 11.00 на территории, прилегающей к Историческому парку «Россия —моя история» (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4), рассказали ТИА "Острова" в горожской администрации.
Традиционно организаторами «Дня призывника» выступают Военный комиссариат г. Южно-Сахалинск совместно c ДОСААФ России по Сахалинской области, войсковой частью 23641, Управлением Росгвардии по Сахалинской области, УФСИН России по Сахалинской области, ГУ МЧС России по Сахалинской области. На площадке будет представлена выставка военной тематики — гости смогут познакомились с образцами оружия и обмундирования.
Мероприятие проводится c целью развития патриотической позиции и гражданской ответственности среди допризывной молодежи, a также для популяризации и развития интереса к службе в силовых структурах Российской Федерации.
Вход свободный, приглашаются все желающие.
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