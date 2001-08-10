Семьи южносахалинцев получают квартиры по программе переселения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир в планировочном районе Дальнее жителям вручил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Сегодня особенный день для жителей села Елочки, которые переезжают в новые благоустроенные квартиры. Уточню, реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья – один из наших приоритетов. И благодаря поддержке регионального правительства и личному участию губернатора Валерия Лимаренко в этом направлении сделано очень много, - отметил в ходе торжественной церемонии передачи ключей мэр Сергей Надсадин. - При этом важно не просто переселить людей, а создать комфортные условия, повысить качество жизни. И этот новый микрорайон - яркий пример. Хочу сказать спасибо нашим строителям - компании «Лиго», этот жилой комплекс стал украшением Дальнего.

Отметим, за 5 лет при поддержке правительства Сахалинской области из ветхого и аварийного жилья расселено более 1030 южносахалинских семей. В планах на этот год расселить более 10 тыс. кв. м. аварийного жилфонда, это позволит улучшить жилищные условия 159 семьям горожан. С начала года ключи от новых квартир получили 35 семей. В числе участников сегодняшней церемонии 4 семьи, проживавшие в аварийном доме по ул. Центральной в с. Елочки, среди них семья Миряхиных.

- Об этом районе я мечтала давно, когда увидели проект, то поняли, что хотим здесь жить. Я сама работаю в Дальнем, теперь до работы буду ходить пешком. В районе есть вся инфраструктура - магазины, поликлиника, остановки. И сама квартира нравится - отдельные комнаты, большой зал, кухня, два санузла, гардеробная, солнечная сторона. Двор без машин - это отдельная история, никаких парковок под окнами и выхлопных газов. Мы уже выбираем мебель, кухонный гарнитур - это приятные хлопоты, - поделилась эмоциями Людмила Миряхина.

В перспективе в данном районе Дальнего планируется устройство спортивно-игровых площадок, пешеходных и велосипедных сетей, общественных пространств, строительство детского сада и школы.

Застройщиком ЖК «Большая полянка» является компания «Лиго», которая задействована в строительстве многих значимых для Южно-Сахалинска объектов. В их числе два этапа благоустройства набережной реки Рогатка, ряд общественных пространств и современных жилых комплексов.

Программа по переселению граждан из аварийного жилья в Южно-Сахалинске продолжается, в настоящее время существует несколько механизмов: переселение в дома, построенные по муниципальным контрактам, в приобретаемые квартиры у застройщиков, также предусмотрено переселение в пустующий муниципальный жилой фонд после проведения ремонта.