Курильск победил на Конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В следующем году жители Курильского района смогут по достоинству оценить новую территорию, благоустроенную благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» для субъектов ДФО III, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ, рассказали ТИА "Острова" в региональнгом министерстве ЖКХ.

Курильск - город на острове Итуруп, являющийся туристической столицей Курильской гряды. Здесь, в окружении морских просторов и величественных вулканов, можно окунуться в атмосферу природы, наслаждаясь горячими источниками под открытым небом. Для любителей приключений предусмотрены джип-экскурсии по живописным природным достопримечательностям.

— Наш регион продолжает придерживаться заданного курса на развитие туристической сферы и создание комфортной жизни для граждан. В этом процессе национальные проекты играют ключевую роль, являясь, без преувеличения, основой устойчивого развития, — отметила Наталия Куприна, министр ЖКХ Сахалинской области.

Новый проект «Тайны айнов» будет реализован в одной из самых любимых курильчанами зон, расположенной вдоль побережья Охотского моря. Это место простирается на два километра и соединяет Курильск с селом Китовое.

— На этом побережье археологи обнаружили уникальную стоянку айнов с множеством хозяйственных построек и окаменелостей – обломками керамики и наконечниками стрел, которые рассказывают о богатой истории этого места. Это позволит нам не только создать новое пространство, но и сохранить культурное наследие для будущих поколений, — рассказала Виктория Доля, руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области.

Тема проекта была выбрана не случайно. Променад «Тайны айнов» превратит прогулку вдоль моря в путешествие по тематическим зонам, полным загадок, которые предстоит разгадать каждому посетителю. Здесь будут созданы четыре уникальных пространства, украшенных арт-объектами и скульптурами, лабиринт-орнамент, скамьи-волны и другие элементы, которые придадут этому месту особый колорит. Укрытия от ветра, места для отдыха, возможности для фотосессий и смотровые площадки будут сделаны с акцентом на комфорт и наслаждение природой.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также исторических поселениях федерального и регионального значения. В Сахалинской области победителями Всероссийского конкурса стали 18 проектов благоустройства общественных пространств. На их реализацию в общей сложности выделено около 1,7 млрд рублей.