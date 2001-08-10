Курильск победил на Конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В следующем году жители Курильского района смогут по достоинству оценить новую территорию, благоустроенную благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» для субъектов ДФО III, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ, рассказали ТИА "Острова" в региональнгом министерстве ЖКХ.
Курильск - город на острове Итуруп, являющийся туристической столицей Курильской гряды. Здесь, в окружении морских просторов и величественных вулканов, можно окунуться в атмосферу природы, наслаждаясь горячими источниками под открытым небом. Для любителей приключений предусмотрены джип-экскурсии по живописным природным достопримечательностям.
— Наш регион продолжает придерживаться заданного курса на развитие туристической сферы и создание комфортной жизни для граждан. В этом процессе национальные проекты играют ключевую роль, являясь, без преувеличения, основой устойчивого развития, — отметила Наталия Куприна, министр ЖКХ Сахалинской области.
Новый проект «Тайны айнов» будет реализован в одной из самых любимых курильчанами зон, расположенной вдоль побережья Охотского моря. Это место простирается на два километра и соединяет Курильск с селом Китовое.
— На этом побережье археологи обнаружили уникальную стоянку айнов с множеством хозяйственных построек и окаменелостей – обломками керамики и наконечниками стрел, которые рассказывают о богатой истории этого места. Это позволит нам не только создать новое пространство, но и сохранить культурное наследие для будущих поколений, — рассказала Виктория Доля, руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области.
Тема проекта была выбрана не случайно. Променад «Тайны айнов» превратит прогулку вдоль моря в путешествие по тематическим зонам, полным загадок, которые предстоит разгадать каждому посетителю. Здесь будут созданы четыре уникальных пространства, украшенных арт-объектами и скульптурами, лабиринт-орнамент, скамьи-волны и другие элементы, которые придадут этому месту особый колорит. Укрытия от ветра, места для отдыха, возможности для фотосессий и смотровые площадки будут сделаны с акцентом на комфорт и наслаждение природой.
Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также исторических поселениях федерального и регионального значения. В Сахалинской области победителями Всероссийского конкурса стали 18 проектов благоустройства общественных пространств. На их реализацию в общей сложности выделено около 1,7 млрд рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная дню рождения музея книги Чехова
14:37 Сегодня Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
09:11 Сегодня В Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей введи режим повышенной готовности
10:10 Сегодня В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
09:15 24 Сентября На Сахалине будут судить иностранца, перевозившего почти 6,5 кг тяжелых наркотиков
11:39 24 Сентября Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 10:27 Сегодня Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
- 15:51 Вчера Команда из Корсакова победила на сахалинской спартакиаде инвалидов
- 11:46 Вчера Спартакиада "Здоровый муниципалитет" собрала команды из 10 районов Сахалинской области
- 12:11 27 Сентября На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?