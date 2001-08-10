На автобусной остановке возле детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обращение было озвучено в ходе встречи Сергея Надсадина и Валерия Лимаренко с жителями Дальнего. Вопрос был принят в работу управлением мониторинга городского хозяйства Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник управления Сергей Федорук, ввиду ширины тротуара оптимальным решением стало обустройство остановочного навеса. Монтаж конструкции был выполнен в конце прошлой недели. Также немного смещено расположение самого остановочного пункта — согласно нормативам теперь он находится за перекрестком, после пешеходного перехода. Удобство ожидания общественного транспорта уже оценили жители Дальнего.

- Стало намного комфортнее. И ребенку очень интересно — остановка украшена яркими изображениями, – поделилась жительница Дальнего Татьяна Пшеничная.

- После рабочего дня, даже в дождь можно присесть отдохнуть, пока ждешь автобус. Коллектив и родители – все очень благодарны, – добавила работник детского сада Наталья Устинова.

Заведующая детским садом Людмила Гилевич также подчеркнула важность диалога жителей с администрацией.

- Люди обратились к губернатору с просьбой перенести остановку. И вот у нас появился красивый навес в безопасном месте, – сказала Людмила Гилевич, – Сергей Надсадин также был на встрече. Все наши просьбы мэр быстро принимает в работу, вопросы решаются.

Так, ранее, отметила Людмила Гилевич, в районе детского сада была увеличена стоянка для автотранспорта, по запросу жителей установлен специальный знак для инвалидов, выполнено устройство лежачего полицейского.