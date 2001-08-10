В Сахалинской области подсчитали долгожителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России День пожилых людей отмечается 1 октября. В этот день внимание жителей страны обращено к людям старшего поколения, поэтому у праздника есть еще одно название - День добра и уважения. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожилыми называют людей, достигших 60-летнего возраста, сообщает astv.ru, ссылаясь на Сахалинстат.

По предварительным данным, на начало 2024 года в Сахалинской области проживали 106,2 тысячи граждан в возрасте 60 лет и старше (23%).

Среди жителей старшего возраста женщин на 24 тысячи человек больше, чем мужчин.

На тысячу мужчин:

в возрасте 60-64 года приходилось 1211 женщин;

в возрасте 65-69 лет - 1503 женщины;

после 70 лет - 1973 женщины того же возраста.

Сколько долгожителей в Сахалинской области

в возрасте 90 лет и старше - 1544 человека,

из них в возрасте 100 лет и старше - 31 человек (7 мужчин и 24 женщины).

Уже более пяти лет в островном регионе реализуется проект "Сахалинское долголетие", по которому жители региона старше 55 лет могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия. На льготных условиях пенсионеры ездят в санатории, ходят в театры и на выставки, занимаются спортом, ведут активный образ жизни.

Даже после завершения трудового пути у старшего поколения есть возможность вести яркую, полную эмоций и впечатлений жизнь.