В Сахалинской области подсчитали долгожителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России День пожилых людей отмечается 1 октября. В этот день внимание жителей страны обращено к людям старшего поколения, поэтому у праздника есть еще одно название - День добра и уважения. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пожилыми называют людей, достигших 60-летнего возраста, сообщает astv.ru, ссылаясь на Сахалинстат.
По предварительным данным, на начало 2024 года в Сахалинской области проживали 106,2 тысячи граждан в возрасте 60 лет и старше (23%).
Среди жителей старшего возраста женщин на 24 тысячи человек больше, чем мужчин.
На тысячу мужчин:
в возрасте 60-64 года приходилось 1211 женщин;
в возрасте 65-69 лет - 1503 женщины;
после 70 лет - 1973 женщины того же возраста.
Сколько долгожителей в Сахалинской области
в возрасте 90 лет и старше - 1544 человека,
из них в возрасте 100 лет и старше - 31 человек (7 мужчин и 24 женщины).
Уже более пяти лет в островном регионе реализуется проект "Сахалинское долголетие", по которому жители региона старше 55 лет могут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия. На льготных условиях пенсионеры ездят в санатории, ходят в театры и на выставки, занимаются спортом, ведут активный образ жизни.
Даже после завершения трудового пути у старшего поколения есть возможность вести яркую, полную эмоций и впечатлений жизнь.
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