В Южно-Сахалинске выявляют и штрафуют нарушителей правил парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На очередном заседании административной комиссии города неоднократных нарушителей правил парковки привлекли к многотысячным штрафам за парковку на газоне, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, комиссия рассмотрела дело южносахалинца, который уже привлекался к административной ответственности за парковку на зеленой зоне. И сейчас повторно совершил 4 аналогичных правонарушения. Автовладельцу в общей сложности назначен штраф – 16 тысяч рублей.

Другому водителю назначен штраф на 7,5 тысяч рублей за 5 эпизодов парковки на газонах.

Гостям и жителям областного центра напоминают о том, что на территории муниципалитета запрещено движение и стоянка автомобилей на зеленых зонах, детских и спортивных площадках, тротуарах. Также запрещена стоянка транспорта в радиусе пяти метров от контейнерных площадок.

За нарушения привлекают к административной ответственности с предупреждением или наложением административных штрафов от 1500 до 4000 рублей для граждан; от 15 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 75 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.