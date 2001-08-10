В Восточном военном округе стартовал осенний призыв

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 октября в Восточном военном округе стартовал призыв граждан на военную службу. Военными комиссариатами ВВО осенью-зимой 2024 года будет отправлено в войска более 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальневосточного Федерального округа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе осеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

90 процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды по сезону. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Мероприятия призыва завершатся 31 декабря текущего года.