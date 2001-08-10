В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 октября в терминале начал работу новый бизнес-зал «Онекотан». Он расположен на втором этаже между выходами на посадку №2 и №4, и предлагает пассажирам высокий уровень комфорта и обслуживания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Бизнес-зал «Анива», который ранее обслуживал пассажиров, сейчас закрыт на реконструкцию. На время проведения работ пассажиры могут воспользоваться услугами нового бизнес-зала "Онекотан".

Его площадь составляет 300 квадратных метров, и он рассчитан на 50 посадочных мест. Это просторное и удобное пространство, где каждый гость найдет себе место по душе.

Название бизнес-зала "Онекотан" происходит от айнского "почтенное жилище". Этот необитаемый остров известен своим уникальным вулканическим пейзажем, где пик Креницына возвышается над жерлом более древнего вулкана.

Пассажиры, которые привыкли к комфорту бизнес-зала "Анива" смогут найти все необходимые услуги и удобства в "Онекотане". Зона отдыха оборудована удобными креслами и диванами для индивидуального и группового размещения. Для маленьких путешественников предусмотрена детская комната с развлечениями и отдельным санузлом. Работает зал-коворкинг.

Посетители бизнес-зала «Онекотан» также оценят разнообразное меню на фуршетной линии и душевую комнату с индивидуальными гигиеническими комплектами. Особенностью нового зала является панорамный вид на летное поле, позволяющий наблюдать за взлетающими и садящимися самолетами.

Услугами бизнес-зала «Онекотан» могут воспользоваться пассажиры с билетами бизнес-класса, участники программ лояльности, а также все желающие за дополнительную плату. Подробности можно уточнить на стойке регистрации бизнес-зала.