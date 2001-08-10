Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2024
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Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на совещание по вопросам новогоднего оформления
10:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется по адресу: ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»).

Цена - 97,75 руб/кг.

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