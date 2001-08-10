10:53, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 1 октября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля осуществляется по адресу: ул. Сахалинская, 59 (магазин «Остров Сахалин»).
Цена - 97,75 руб/кг.
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Новости общества Сахалина и Курил
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