Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает на индивидуальные консультации и бесплатные курсы финансовой, правовой и информационной грамотности всех желающих, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В рамках занятий по финансово-юридической грамотности участники научатся работать с актуальной информацией, размещенной на официальных интернет-порталах и в справочно-правовых системах, оформлять социальные выплаты и налоговые вычеты, изучат формы пенсионных накоплений и инвестиций, способы экономии семейного бюджета и ведения домашней бухгалтерии, а также узнают о своих правах как потребителей и возможности получения бесплатной юридической помощи.

На курсах компьютерной и мобильной грамотности преподаватели в доступной обучат использованию основных функций и возможностей персонального компьютера и смартфона в повседневной жизни. Участники научатся работать с документами, искать информацию в интернете, создавать электронную почту, приобретать товары и услуги онлайн, работать с сайтами государственных органов власти и многое другое.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) или по телефону +7 (4242) 45-25-45.