Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2024
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10:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Для жителей Березняков состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 2 октября, с жителями Березняков в рамках выездного приема граждан встретится директор департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8-А. Начало в 16.00.

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