Около 100 сахалинцев примут участие во втором отборе в "Школу 21"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовал второй отборочный курс в школу цифровых технологий «Школа 21». На места в новом потоке претендуют порядка 100 сахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Запуск второго бассейна «Школы 21» — это важный шаг в развитии IT-образования в регионе. Мы видим огромный потенциал в молодых талантах и стремимся предоставить им все возможности для роста. Наша цель — не просто обучить программированию, но и сформировать новое поколение IT-специалистов, готовых к вызовам современного цифрового мира. Уверен, что участники программы внесут свой вклад в развитие технологического сектора Сахалинской области, — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
«Школа 21» — образовательный проект Сбера, который реализуется в регионе совместно с правительством Сахалинской области при поддержке губернатора Валерия Лимаренко. Современный кампус школы открылся в Южно-Сахалинске 4 сентября. Проект дает возможность всем желающим от 18 лет бесплатно получить востребованную IT-профессию. Сначала участники проходят отборочный бассейн, который длится 26 дней. Кандидаты, успешно завершившие курс, получают доступ к основной программе обучения продолжительностью от 1,5 до 3 лет в зависимости от выбранного направления.
- Я работаю в сфере электротехники и электроэнергетики. С программированием раньше не сталкивался — обычный пользователь компьютера. Увидев по телевизору рекламу о наборе, решил попробовать что-то новое. Приступил к первым заданиям: они сложные, но выполнимые. Участники помогают друг другу — кому-то подсказываю я, кто-то помогает мне, — поделился впечатлениями участник обучения.
Программа разработана с учетом современных требований IT-индустрии. Обучение проводится по методике peer-to-peer. Это система взаимного обучения, в которой участвуют люди, стоящие на одной ступени учебной иерархии. Такой подход способствует развитию навыков командной работы.
- Правительство Сахалинской области совместно со Сбером запустили Школу, потому что мы понимаем — потребность в кадрах в сфере ИТ колоссальна. В Сахалинской области есть несколько сотен незакрытых вакансий. Важны также люди, обладающие «мягкими навыками». Это умение работать в команде, способность к обучению, критическое мышление и многое другое. В рамках школы участники получают не только навыки программирования, но и навыки межличностного общения и коммуникации, - отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
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