Тихоокеанское
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1 Октября 2024
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17:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новый автомобильный мост возведут на отремонтированной ул. Бумажной в Южно-Сахалинске

Новый автомобильный мост возведут на отремонтированной ул. Бумажной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация приступает к капитальному ремонту ул. Бумажной. Муниципальный контракт переходящий: в этом году начнется возведение нового автомобильного моста и обустройство ливневой канализации на участке до ул. Ленина. Оставшиеся работы будут проведены в 2025 году. Срок окончания контракта - осень 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках капитального ремонта на ул. Бумажной на участке от ул. Ленина до пр. Мира будут заменены все инженерные сети, демонтирован старый и построен новый автомобильный мост через р. Рогатка, обустроена проезжая часть, тротуары с двух сторон дороги, освещение. На пересечении с ул. Милицейской будет организовано кольцевое движение.

Работы в рамках контракта начинаются с демонтажа старого автомобильного моста в районе здания №32А по ул. Бумажной. Затем подрядчик приступит к строительству нового моста. Эти работы проводятся в осенне-зимний период, когда разрешено работать с руслом рек. Учитывая, что места для обустройства временного моста в указанном районе нет, на период работ объезд возможен по улицам Милицейской и Ленина. Сквозной проезд по ул. Бумажной закрывается с 09.00 1 октября.

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