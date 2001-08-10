Сахалинские школьники приступают к углубленному изучению точных наук в космических классах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первые дополнительные занятия, посвященные теме изучения космоса, начались в 25 классах в школах Сахалинской области. На них ученики пятого года обучения получают дополнительные знания о Вселенной, о путешествиях к другим планетам. Председатель правительства островного региона Алексей Белик встретился с учениками профильного класса лицея № 2 города Южно-Сахалинска. Мероприятие прошло в форме открытого урока, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Идея создать в островных школах профильные классы родилась в ходе встречи Алексея Белика и генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. Цель – пробудить в детях интерес к освоению внеземного пространства, подвигнуть их к освоению точных наук, а в дальнейшем и к получению инженерного образования. В настоящее время в рамках совместного проекта правительства области и «Роскосмоса» первые занятия прошли в ряде школ юга Сахалина.

- Сегодня наш регион подключается к работе по освоению космоса. В Поронайске завершается строительство трассового измерительного пункта «Сахалин». Он станет частью наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации, а также будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов космических аппаратов с космодрома «Восточный». Возможно, вы, первые ученики профильного космического класса, будете работать в этом пункте, следить за запуском ракет-носителей. А может быть и сами отправитесь в космос. Все дороги открыты перед вами. В любом случае учеба в профильном классе будет для вас полезной. Дополнительные знания помогут вам стать учеными, инженерами, строителями, учителями и врачами, добиться успеха, принести пользу нашему островному региону и родной стране, - сказал, обращаясь к пятиклассникам, Алексей Белик.

Председатель правительства предложил школьникам по окончании строительства трассового измерительного пункта совершить экскурсию на объект. Там они смогут своими глазами увидеть, как специалисты контролируют запуск аппаратов, отправляющихся в космическое пространство, следят за их перемещением по околоземной орбите. Пятиклассники встретили предложение аплодисментами.

- Ученики космических классов будут углубленно изучать математику, физику, информатику, специальный английский язык. Также в программу для них включены такие предметы, как инженерия космических систем, баллистика, спутникостроение и дистанционное зондирование Земли, - отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Пятиклассник Лука Лагин рассказал, что его в космический класс привел интерес к возможной встрече с внеземным разумом.

- Интересно, если во Вселенной другая жизнь, кроме нашей. Вдруг там в какой-то цивилизации есть магия. Это было бы очень интересно. Но если я не буду работать в космической отрасли, то хотел бы стать инженером-конструктором, - сообщил Лука.

- А мне хотелось бы знать, сможем ли мы когда-нибудь переселиться на другие планеты. И я хочу стать космонавтом, хоть это и очень опасно, - сказала ученица лицея № 2 Ксения Святая.

В дальнейшем космические классы будут создаваться во всех муниципальных образованиях области.