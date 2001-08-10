Схема движения автобусов на привокзальной площади в Южно-Сахалинске изменится на месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 до 30 октября в Южно-Сахалинске скорректируют движение городских автобусов. Это связано с благоустройством проезда с восточной стороны вокзала и устройством там ливневой канализации, сообщает astv.ru.

Схемы движения автобусов № 22, 6, 108, 8, 106, 177, 109, следующих от железнодорожного вокзала (ТПУ "Привокзальный"), не изменятся.

Автобусы № 20, 62, 81, 105, 189, 19, 9, 11, 28ч, 28пр, 63, 119, 250, чей маршрут проходит через ТПУ "Привокзальный", не будут заезжать на указанный транспортно-пересадочный узел, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.