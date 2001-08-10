Дальневосточный транспортный прокурор проведет прием предпринимателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской транспортной прокуратуре 1 октября с 10.00 до 18.00 состоится Всероссийский день приема предпринимателей. Бизнесмены могут сообщить о фактах нарушения закона и создания административных барьеров в сфере функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта, при перемещении товаров через таможенную границу, осуществлении оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В его рамках Дальневосточный транспортный прокурор Александр Борисович Воронин проведет прием с 11.00 до 13.00 в режиме видеосвязи. Предпринимателям необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.
Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 - приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 43-32-25 - помощник Сахалинского транспортного прокурора Инна Сергеевна Собянина, 8 (4242) 42-49-01 - заместитель Сахалинского транспортного прокурора Роман Васильевич Односторонцев.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
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