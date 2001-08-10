Самозанятым южносахалинцам напоминают о необходимости уплаты налогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Своевременно и в полном объеме отображать данные о всех денежных поступлениях, в том числе, полученных путем наличного расчета, следует в приложении «Мой налог», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Физические лица, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), уплачивают налог с доходов от профессиональной деятельности по льготной ставке (4 или 6%). Это позволяет легально вести бизнес и получать вознаграждение от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.