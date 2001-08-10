Тихоокеанское
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12:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на агрофестиваль "Своё родное островное-2024"

Южносахалинцев приглашают на агрофестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 5 октября с 09.00 до 18.00 на верхней ярмарочной площади на ул. Горнолыжной, юго-восточнее стадиона "Спартак", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На фестивале будет представлена продукция островных аграриев и новинки производства от местных переработчиков. Картофель, овощи, мясные и молочные изделия, рыбную продукцию, мёд, домашних животных и птиц, изделия ручной работы и много другое – представят сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и граждане.

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