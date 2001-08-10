Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ново-Александровске продолжается комплексное благоустройство сквера «Молодежный». Проектом предусмотрено создание пешеходных и велодорожек, обустройство озеленения и освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Центральный объект нового общественного пространства – зона для занятий экстремальными видами спорта – памп-трек.

- Это первый и единственный на Сахалине асфальтированный памп-трек. Такой объект был необходим давно, в том числе для организации тренировочного процесса. А также для качественного досуга детей летом. Памп-трек небольшой, спроектирован исходя из условий территории сквера «Молодежный». Появление такого объекта действительно даст мощный толчок для развития спортивных дисциплин на Сахалине, – рассказал депутат Городской Думы Иван Бутаков.

Спортивное сооружение возвели в западной части сквера. Строительством занимаются опытные специалисты из Краснодарского края. Работы стартовали в августе. За это время было подготовлено щебеночное основание, которое послойно уплотнялось. На днях приступили к асфальтированию.

- У нас большой опыт возведения подобных объектов по всему миру, и есть есть четкое понимание, что нужно конечному потребителю. Нас с командой пригласили в Южно-Сахалинск, чтобы реализовать проект здесь. Мы стараемся сделать финишное покрытие максимально гладким для катания. Асфальт используем мелкозернистый, который прошел лабораторный контроль. Мы даем гарантию 36 месяцев, но я уверен, что он прослужит десятилетия, – отметил строитель Семён Маринских.

Также проектом предусмотрена установка баскетбольной и игровой площадки. Отметим, комплексное благоустройство сквера также предусматривает перенос инженерных сетей под землю, установку уличного освещения, малых архитектурных форм и декоративной подсветки. Особое внимание будет уделено озеленению. Планируется дополнительно высадить на территории «Молодежного» кустарники, молодые деревья и многолетние растения.

Дополним, обновленное пространство для отдыха и занятий различными видами спорта будет открыто в ноябре.