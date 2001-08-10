Тихоокеанское
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12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пулеметчики тренировались в стрельбе

На Сахалине пулеметчики тренировались в стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с пулеметчиками армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проведены занятия по огневой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне "Троицкий" военнослужащие отрабатывают боевые стрельбы на специально подготовленных площадках, где используют для укрытия различные элементы строения.

Военнослужащие выполнили упражнения боевых стрельб  в составе  двоек, стрельбу по условному противнику  из пулемета «Калашникова» калибром 7,62-мм из положений «лёжа», «стоя» и «с колена».

Занятия по огневой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине, проходят ежедневно, как днем, так и ночью.

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