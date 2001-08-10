Почти половина проб грунта, взятых в Сахалинской области, показала техногенное загрязнение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года по 26 сентября специалистами Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» в рамках исполнения государственного задания проведено 129 исследований 31 пробы почвенных образцов. Почвенные образцы были отобраны на землях сельхозназначения Сахалинской области государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, рассказали ТИА "Острова" в надзорном органе.

При этом в 43 случаях специалисты выявили нарушения техногенных показателей. Всего на техногенное загрязнение плодородного слоя почвы проведено 93 исследования. В результате в 10 случаях установлены нарушения санитарно-паразитологических показателей, в 4 случаях – санитарно-бактериологических показателей, в 7 случаях в почве обнаружены нитраты, в 6 – следы стойкого органического загрязнителя ДДТ и его метаболитов, в 2 случаях – тяжелый металл кадмий и в 14 случаях – нефтепродукты.

Также на соответствие агрохимическим показателям Сахалинским филиалом проведено 36 исследований. Специалисты проверили плодородный слой почвы на содержание фосфора, калия, pH и гумуса. В результате проведенных исследований несоответствий не выявлено.

Информация направлена в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.