Время пайщика: летом клиенты ВТБ Мои Инвестиции удвоили обороты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты розничного брокера ВТБ за лето значительно увеличили активность: по сравнению с июнем-августом 2023 года они совершили на 51% больше сделок, чем за тот же период прошлого года. При этом объем торгов за лето вырос на 91%, свидетельствует статистика «ВТБ Мои Инвестиции», клиентами которых являются 3,4 млн человек.

«Клиенты ВТБ Мои Инвестиции подошли к «осени высоких ставок» в прекрасной форме: они не только стали активнее торговать, но и сместили фокус в сторону акций и паев. Мы наблюдаем резкий рост интереса инвесторов к паям – их доля в обороте выросла с 5 до 26%, а в объеме активов – с 6 до 10%. Топ фондов возглавляет «Ликвидность» - он есть в активах 16,5% фондированных клиентов. Ожидаем, что тенденция будет продолжаться, высокая ключевая ставка обозначила «время пайщика» на фондовом рынке», - считает управляющий директор Антон Шевелев.

Увеличение доли акций против облигаций в консолидированном портфеле клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» наблюдается с конца 2023 года.

«Рост популярности инструментов коллективных инвестиций как в структуре активов, так и торговой активности клиентов становится всё более выраженным. Фонды выглядят более предпочтительным инструментом для долгосрочных инвесторов в условиях роста рыночной волатильности и изменений параметров налоговой системы. Ожидаем, что завершение цикла повышения ключевой ставки и переход Банка России к ее снижению в 2025 году приведут к восстановлению популярности облигаций у частных инвесторов. Стремление зафиксировать двузначные доходности на долгий срок и заработать на росте цены долгосрочных облигаций будет, вероятно, главным мотивом для восстановления доли облигаций в инвестиционных портфелях», - говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

В то же время клиенты предпочитают придерживать акции: по объему оборотов они снизились с 72% до 46%, а вот доля облигаций в торговом обороте выросла с 22% летом 2023 года до 28% в этом году. Доля валютных сделок в общем обороте клиентов снизилась с 12 до 4%.

В то же время клиенты стали больше пускать в дело деньги: доля денег в портфелях инвесторов (% от общего объема портфелей) с лета прошлого года снизилась с 7 до 5%. Доля акций практически не изменилась – 38% и 40% соответственно, ПИФ выросла с 6 до 10%, а рублевых облигаций – снизилась с 34% до 28%. Колебаниям не подвержены только валютные облигации, их в портфелях 16%. В целом можно говорить, что доля валютных инструментов в портфелях инвесторов стабилизировалась на фоне снижения волатильности курса рубля.

В будущем эксперты ожидают расширения валютных инструментов и инструментов коллективных инвестиций, в том числе на фоне «битвы комиссий».

«Привлекательность инвестиций через ПИФы, на наш взгляд, будет возрастать как на фоне снижения комиссий управляющих компаний, так и расширении линеек предлагаемых стратегий. В частности, ожидаем существенный рост популярности инвестиций в фонды коммерческой недвижимости, а также различные формы альтернативных инвестиций. Вопрос валютной и географической диверсификации вложений остаётся острым для многих неквалифицированных инвесторов. Ожидаем появление новых продуктов, закрывающих эту потребность клиентов», - отметил Станислав Клещев.